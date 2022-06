12 ideëen voor een sensationele textuur op de muur

Hout is zeker het belangrijkste materiaal voor de decoratie van huizen en muren. Het is mooi, natuurlijk, comfortabel en warm. Hoewel we hout meestal zien in meubels en vloeren, is het ook perfect geschikt voor het bekleden van de muren van je huis. De plaatsing ervan is relatief eenvoudig dus je kunt het eventueel ook zelf doen, maar we raden de kennis van een professional zeker aan. Houten lambriseringen zorgen voor een indrukwekkende decoratieve touch, perfect voor alle inrichtingsstijlen.