Het plezier van landelijk wonen

Bij landelijk wonen kunnen we aan twee verschillende dingen denken: je kunt wonen in een rustige, landelijke omgeving, of je kunt je huis landelijk hebben ingericht. Wat bij beide gevallen van landelijk wonen een rol speelt is het gebruik van hout: de materiaalsoort die onlosmakelijk met landelijk wonen is verbonden. We zien het terug aan de buitenkant van landelijke woningen, maar het mag ook zeker niet ontbreken in een landelijke inrichting. Landelijke woningen kunnen we meestal ook herkennen aan een rieten dak. Wat we binnen een landelijke inrichting vaak terugzien is een houten keuken, antieke meubels, aardetinten en een open haard.

In dit ideabook laten we je een aantal prachtige landelijke woningen zien en zie je hoe je verschillende ruimtes in je huis landelijk kunt inrichten. Doe inspiratie op en droom alvast even weg bij het idee van je eigen landelijke woning of landelijke inrichting!