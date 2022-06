Modern huis op een eiland

In de kelder vinden we deze badkamer die qua kleur op geen enkele manier te relateren is aan het exterieur van de woning of zijn interieur boven. Daarom mogen we ook wel stellen dat deze badkamer de verassing van het huis is. Het gebied staat in het teken van de persoonlijk ontspanning, dit komt tot uitdrukking door zowel het kleurenschema als de sfeervolle verlichting. In deze kamer vind je de juiste ambiance om helemaal tot rust te komen. Wie wil dat nu niet na een dag hard werken? Let even op het sfeervolle hout rond het bad, de ruimte krijgt zo welhaast de look van een professionele spa! Genieten van het heilzame warme water was nog nooit zo fijn als in deze badkamer.

