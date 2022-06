Bijzondere verbouwing van een woonhuis

We nemen dadelijk afscheid van de woning, maar niet voordat we je het mooie terras hebben laten zien. Vooral in de avond spreekt het nogal te de verbeelding. Door de verlichting is het in alle seizoen van het jaar een fijne plek om in de avond even een frisse neus te halen. In de warme periodes is het de ideale plek om te recreëren en te genieten van de momenten met familie en vrienden. Er zijn diverse sprekende bouwmaterialen gekozen om deze buitenruimte te realiseren. Direct opvallend is het hout en de bakstenen. De moderne stoelen herbergen het staal dat ook op de hoeken van de plantenbakken terugkomt. Deze buitensetting krijgt zo een industriële look.

Ideeën voor een bijzondere verlichting in huis kun je hier tegenkomen.