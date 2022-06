Genieten in een woning op Terschelling

Een belangrijk aspect van een geslaagd interieur is natuurlijk licht. De verschillende openingen in de gevel zorgen ervoor dat het daglicht naar binnen kan stromen. Hier zien we een dakraam in de keuken dat mooi geïntegreerd is in het moderne ontwerp. Een golf van natuurlijk licht stort zich in het interieur. Leven in een licht interieur is geweldig, daarom is het ook zo belangrijk dat de lichtsfeer binnen goed is. Daarom dragen dakramen, openingen in de gevel en sfeervolle kunstverlichting bij aan de juiste woonsfeer. Een expert kan je adviseren hoe je het lichtplan in je interieur optimaal kunt realiseren.