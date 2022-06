Hoe creëer je een sfeervol industrieel interieur?

Industrieel design is tegenwoordig erg populair en heeft verschillende uitdrukkingsvormen, waarbij de ene keer de nadruk vooral op steen en metaal ligt, terwijl de andere keer ook hout een belangrijke rol vervult. Hoe de rolverdeling der materialen ook is: altijd komen ze samen in een minimalistisch design. De essentie telt, niet de opsmuk. Het bijzondere van industriële stijl is juist het materiaalgebruik, want een aantal jaren geleden was het not done om een kale betonnen muur in je interieur te hebben en van lampen van beton had nog niemand gehoord; deze dingen behoorden misschien bij een kraakpand in de punkscene, maar zeker niet in een respectabel burgerlijk interieur. De designwereld is echter veranderd, en daarmee de mentaliteit van de mensen, waardoor er nu interieurs gecreëerd kunnen worden, waarvan ontwerpers jaren geleden (hoewel misschien enkele) alleen maar konden dromen. Ontwerpers lijken steeds de essentie van het design te zoeken, maar waar komt dat zoeken toch vandaan? Hoe hadden we op eens die gestripte, kale, betonnen oppervlaktes, die nu de muren van ons interieur zijn? Misschien vinden we de antwoorden in de ontwerpen, die we in dit artikel aan je laten zien, misschien komt het antwoord niet vandaag, of morgen, maar als we het industriële design een tijdje aandachtig zelf ervaren hebben. Kijk met ons mee naar het industriële top design om je interieur sfeervol in te richten!