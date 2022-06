Kleurrijke Banken

Golf banken zijn erg populair en hebben een belangrijke rol in deze woonkamer. De kleuren in deze ruimte vormen een bijzondere dynamiek die wel uniek genoemd mag worden. Het is een gewaagd ontwerp, dat bijna avant-gardistisch is. De woonkamer en de eetzone maken goed gebruik van het kleurrijke contrast dat hen kenmerkt. De diepe citruskleur of sinaasappel-oranje banken, hebben een krachtige uitwerking in de ruimte en haken mooi aan op het rood van de muren, het plafond, de deuren en de lambrisering. In deze kamer lopen kleuren in elkaar over en wisselen elkaar af, dit creëert een overweldigende visuele ervaring, terwijl de kamer niets aan comfortabiliteit inboet.