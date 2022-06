Inspiratie voor de Inrichting van een Kleine Tuin

De plantenbakken zijn een belangrijke toevoeging aan je kleine tuin. Veel kleine huizen hebben geen ruimte om grass of aarde te bergen, dus wordt het een onmogelijke zaak om planten in je 'tuin' te zetten. Deze tuin kunnen we dan beter een binnenplaats of luchtplek noemen. Maar we willen nu juist een tuin creëren! Daarom is deze plantenbak de uitkomst. Op de foto zien we een houten bak die verschillende hoogtes heeft, waardoor er echt het idee van een landschap ontstaat. In deze bak staan planten en zelfs een boom, die van de binnenplaats een ware siertuin maken. De bak is eenvoudig aan te leggen en heeft natuurlijk een enorme impact op je woon- en natuurgenot. Dit is echt een innovatief idee dat veel mensen blij zal maken!

Tot zover de slimme ideeën voor de kleine tuin. We hopen dat je veel inspiratie opgedaan hebt!

