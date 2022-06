homify 360°: Een Modern Ecohuis in Victoriaans Engeland

We blijven nog even bij de ecologische motieven; er zijn op en rond het huis een aantal duurzame toepassingen gerealiseerd die het huis ecologisch verantwoord maken. Zo is er een groen dak van planten gemaakt. Een groen dak is een goed alternatief voor conventionele daken, vanwege zijn ecologische karakter, maar ook door zijn isolerende vermogens. In het geval van dit prachtige huis helpt het dak ook regenwater op te vangen, dat vervolgens in de tuin gebruikt kan worden. Er is zelfs een composttoilet gerealiseerd, dat geen chemicaliën of een rioolaansluiting nodig heeft, daarbij is het geurloos. Daarnaast is er een groenten-/ plantentuin gepland en zijn er verschillende dierenboxen rondom het huis geplaatst, waarin vleermuizen en andere bedreigde diersoorten kunnen leven. Al deze duurzame elementen resulteren in een waar ecologisch verantwoord huis, dat het landschap respecteert en de eigenaren laat genieten van de schoonheid van de natuur. Dit is de architectuur van de toekomst!

Tot zover het geweldige ecohuis. Nu weet je hoe jij je huis ecologisch kunt maken!

