Kamers voor Tieners

Het bed is een belangrijk meubelstuk in de slaapkamer. Zeker in het licht van recent onderzoek naar slaappatronen van tieners, deze blijken zeer onregelmatig te zijn. Een goed bed is daarom geen sinecure. Daarnaast is het goed om een kwalitatief hoogstaand bed aan te schaffen, want op de langer termijn is dit goed koper en doe je er langer mee. Leuke decoratie of accessoires zijn natuurlijk ook belangrijk. De trends veranderen snel en met een jaar of twee is de kamer misschien toe aan een make-over, maar een goed bed is tijdloos.