Balkons en terrassen zijn een magische plek in en bij een huis. Of het nu een terrastuin is op de begane grond van een landhuis of een smal balkonnetje bij een stadsappartement: allebei zijn ze een plek om het hele jaar door van te genieten – vooral met mooi weer. Een etentje met vrienden, van een goed boek genieten, zonnebaden of gewoon ontspannen! Besteed je tijd met het kijken naar zonsondergangen en het inademen van frisse lucht! Dankzij de tips en adviezen van onze experts kunnen onze terrassen, balkons en veranda’s die plekken worden waar we altijd al van gedroomd hebben! Vandaag willen we vooral kijken naar het meest populaire soort terras: dat van hout. Lees verder en ontdek hier de 6 beste houten terras ideeën uit Nederland.