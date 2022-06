Zolder Slaapkamer Ideeën

Deze kamer is relatief klein en toegankelijk via een trap en het dak, waar overigens prachtige ramen in zitten die zorgen voor een fijne sfeer in de ruimte. Het dak is schuin zoals je ziet, waardoor de ruimte in de hoogte beperkt is. Als je deze kamer in gaat richten, bedenk dan goed wat er wel en niet in moet staan. Hoe minder hoe beter in dit geval. Het beperkte oppervlakte zorgt wel voor een gezellige en knusse sfeer in deze ruimte.