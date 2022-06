Mooie Moderne Badkamers

Het design van de badkamer wisselt snel van stijl, voor dat je klaar bent met douchen is er al weer een andere stijl in de mode. Geen kamer in het huis is zo trendgevoelig als de badkamer, met z'n accessoires en decoraties. Gelukkig hebben we de olijfgroene badkuip vaarwel gezegd! Maar ook vandaag de dag is het nog moeilijk om een design te kiezen waar je een lange tijd mee vooruit kan.

Bij het zoeken van een badkamer is het belangrijk dat je jezelf afvraagt wat je leuk vindt, daarnaast moet je jezelf goed laten informeren over wat in en uit is. Vertrouw op je eigen smaak, maar mijd zalmkleurig sanitair… . Je gaat de badkamer ook een keer schoon maken, dus kies vrijstaand sanitair, waardoor je overal eenvoudig bij kunt. Als je van plan bent om je badkamer helemaal een goede opknapbeurt te geven, dan hebben we hieronder een aantal tijdloze ontwerpen opgesomd om je te inspireren.