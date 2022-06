De garage is een ruimte dat snel over het hoofd wordt gezien. Er zijn vele mogelijkheden om je garage of schuur in te richten: laat simpelweg je fantasie de vrije loop! Vandaag willen we je 5 voorbeelden geven van mooie garages in verschillende moderne stijlen. Misschien niet voor ieder budget, maar zeker inspirerend! Dus lees snel verder en geniet van deze selectie stijlvolle parkeergelegenheden en doe ideeën op voor jouw garage!