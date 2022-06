4 moderne huizen met plattegrond die je geweldig zult vinden

Het huis op de foto hierboven is het schoolvoorbeeld van een moderne woning. De strakke lijnen, grote ramen en zwarte kozijnen, zijn bijna onmisbaar in een modern design. Let ook op hoe strak het terras is afgewerkt, en hoe netjes het gazon erbij ligt. Over elk hoekje van het huis is nagedacht. Dat zie je ook terug in de houten overkapping en de verlichting, die het huis mooi in de spotlight zet. Zo in het donker kun je ook een beetje naar binnen kijken, waar het moderne design wordt doorgetrokken.