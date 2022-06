Superstrak familiehuis opvallend door eenvoud

Soms valt een woning op door zijn eenvoud. Vandaag laten we je een pand zien dat helemaal voldoet aan deze beschrijving. Het is een superstrak familiehuis in een gewone straat in Keulen. De woning valt op, maar is toch niet excentriek te noemen, of storend in het straatbeeld. Nee, het is een woning die juist een voorbeeld kan zijn voor nieuwbouw of renovatie in deze wijk. Er gaat namelijk een inspirerende kracht van dit familiehuis uit. Het design is helder en open, terwijl er ook ruimte is voor een huiselijk warme twist. Hoe dat in elkaar zit ga je hier onder lezen. Have fun and be inspired!