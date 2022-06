Een moderne jaren '30 woning met een unieke twist

Het is een imposante villa, dit vrijstaande woonpaleis. Let op die kap: wat een beauty! De eerste indruk van de woning is al goed: je loop de oprit op (wat een ontvangst!) richting de sfeervolle voordeur. Is deze woning echt niet afkomstig uit de jaren ’30? Het is misschien moeilijk te geloven, maar dit is toch echt nieuwbouw. Zulke mooie huizen worden weer gebouw omdat er veel vraag is naar huizen in deze stijl. Mensen verlangen toch naar de gezellige sfeer van vroeger, zeker nu de wereld zo verzakelijkt, dat laatste zie je dan ook terug in de architectuur, die is namelijk strak, gepolijst, transparant, helder en licht, maar soms verlang je ook naar het donker van vroeger, al was het maar omdat je ouderwetse schemerlamp (vintage) dan zo mooi tot zijn recht komt, om maar eens iets te noemen. Kortom, dit is een woning die zeker tot de verbeelding spreekt. Laat je inspireren door een expert.