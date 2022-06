Oudhollands mooi- een villa met nostalgische looks

Voor we aankloppen bij de woningen willen we je eerste even de gevel goed laten zien. Het is een hele verschijning, deze woning. Het is een van de meest sfeervolle villa’s die je vandaag de dag tegen kunt komen in de streek. Waar deze prachtwoning ligt? In het altijd schitterende Gelderland natuurlijk. We zijn erg gecharmeerd van het gazon en de mooie oprit. Zo’n oprit past als gegoten in de setting. En let eens op de schoorstenen! Kan het sfeervoller? Kan iemand de klok terugdraaien alstublieft… .