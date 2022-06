Een absoluut weelderige familiewoning

In deze ruime slaapkamer zien we een werkplek die tegen het ledikant aan is geplaatst. Deze ruimte kenmerkt zich vooral door eenvoud en zuiverheid van lijnen. De ruimte is zo ontworpen om zoveel mogelijk te profiteren van de grandioze afmetingen van de ruimte. Dit is de reden waarom het bed in het midden van de ruimte is gepositioneerd om zo een maximale doorstroming toe te staan en een functionele en aangename ruimte te creëren. De rustieke, warme sfeer zien we in alle ruimtes terug. Wil je meer weten hoe je een rustieke sfeer creëert in huis? Lees dan ook dit artikel.