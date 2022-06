Bekijk voor je verbouwt eerst deze 20 kleine huizen met schitterende gevels!

Een klein huis hoeft niet noodzakelijkerwijs eenvoudig te zijn qua design. De entree biedt namelijk vele mogelijkheden en stijlen om iets bijzonders te creëren en een kleine ruimte is daarbij geen excuus. Elke stijl gevel of entree brengt ongelofelijke resultaten met zich mee en is de beste manier om je woning persoonlijkheid te geven.

Wanneer we het over de gevel hebben dan is deze van essentieel belang voor het design van je huis. Het is immers het visitekaartje van je huis en de eerste indruk die je huis maakt op je vrienden en familie.

Om een aantal zeer interessante ideeën naar voren te brengen van wat je met de gevel van een klein huis zou kunnen doen tonen we je 20 voorbeelden van huizen met veel persoonlijkheid en bijzondere lijnen. Het zijn voorbeelden van hoe je op simpele wijze een professionele uitstraling kunt neerzetten en om te ontdekken welke architectuur en stijl het beste past bij jouw huis.

Dus kijk mee naar deze prachtige ontwerpen en laat je voordat je begint met bouwen of verbouwen eerst inspireren om van je gevel & architectuur iets bijzonders te maken!