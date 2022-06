Tips om een kleine badkamer in te richten

De badkamer kan een kleine oase in huis worden indien het goed is ingericht. Een persoonlijke spa in huis, van alle gemakken voorzien, is natuurlijk geweldig. Helaas is daar net altijd de ruimte voor. Bij een kleine badkamer vraagt dit om een goed ontwerp en optimaal gebruik van de ruimte die er is. In dit artikelen willen we aan de hand van een aantal tips laten zien hoe u het meeste kunt halen uit een kleine badkamer.