Tien keer een geweldig keukeneiland

Dit keukeneiland is echt een eiland. Natuurlijk moet men wel de ruimte hebben om een dergelijk keukeneiland te kunnen plaatsen, maar wat een ruimte biedt dit ontwerp. De greeploze fronten maken het geheel al erg strak en de symmetrie in het formaat van de keukenkasten houden het erg rustig. Ladekasten zijn ideaal omdat er het erg praktisch is en veel spullen kan herbergen. Daardoor zijn wandkasten vaak niet nodig. Aan het keukeneiland is een bar gecreëerd die speels afsteekt van het keukenblad, doordat het gemaakt is van een ander materiaal en in afwijkende vorm op het keukenblad gemonteerd is. Wat moderne lampen boven het keukeneiland maken het een designer keuken.