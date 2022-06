Voor & Na: een Souterrain in Londen

Evenals vele andere delen van Londen heeft de wijk Bayswater zowel hoogte- als dieptepunten gekend. Dat het dicht bij Hyde Park en het stadscentrum ligt heeft onverwacht genoeg geen welvaart voor de wijk gebracht waardoor dit gebied decennialang verwaarloosd werd. Al een aantal decennia echter is deze wijk onder reconstructie en heeft inmiddels veel aan status gewonnen. Desondanks bevinden zich hier en daar nog steeds vervallen appartementen in de negentiende-eeuwse gebouwen die erom smeken verbouwd te worden.

Een van deze appartementen is dit souterrain, dat deel is van een monumentale woning. The Lady Builder investeerde in dit appartement en samen met een team van bouwprofessionals en interieurontwerpers hebben zij dit souterrain een ongelooflijke transformatie helpen ondergaan. Gekocht voor iets meer dan €400.000,- en slechts zes maanden later weer verkocht voor iets minder dan €900.000,- is dit project een kijkje waard!