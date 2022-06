Een weergaloze woning met een ruw randje

Het ruwe randje slaat in het geval van dit huis op de mooie en stoere betonnen verschijning die de woning aan de buitenkant heeft. In dit geval zorgt dat er voor dat de aantrekkelijkheid van het huis heel erg groot is. Aan de ene kant lijkt het namelijk of de woning niet helemaal af is, maar als je beter kijkt dan blijkt dat het geheel zeer fraai is afgewerkt. De specifieke architectuur en het grondplan van het huis hebben een aantal fraaie hoekjes gecreëerd waar je ongeacht de weersomstandigheden prima kunt vertoeven. En ook ontbreekt in deze tuin een mooi zwembad niet, zodat je een heerlijke frisse duik kunt nemen als je daar zin in hebt!