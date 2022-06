Een kleine woning als grote inspiratiebron

De badkamer roept weer een totaal andere sfeer op dan de vorige ruimtes die we zagen. Wel keert in deze moderne ruimte het industriële randje weer op door de ruwe betonnen muur. En vergeet ook zeker niet de klassieke accessoire die op het badkamermeubel is geplaatst. Vanwege de beperkte ruimte is het erg fijn dat hier heel veel opbergmogelijkheden zijn. Alle producten voor de persoonlijke verzorging en de handdoeken kunnen hier goed opgeborgen worden. Aangenaam is ook de aanwezigheid van een raam zodat je ’s ochtends gelijk goed wakker wordt als je eenmaal in de badkamer bent. Een andere leuke tip waar je ook zeker wat mee kunt is het plaatsen van een orchidee in de badkamer. Deze planten vragen relatief weinig onderhoud en zijn voor een natte ruimte erg geschikt.