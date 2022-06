5 perfecte kleine badkamers

Badkamers zijn van oudsher ruimtes waar weinig kleur te bekennen valt. Dat is eigenlijk heel erg jammer, want als de rest van de ruimte al wit is, dan zijn witte tegels heel erg saai. En daarna kwamen periodes waarin mensen bedacht hebben om groene of roze elementen in een badkamer te gebruiken. Tegenwoordig is het gelukkig anders! Als je dit geheel bekijkt, dan kun je zien hoe ontzettend goed een warme gele tint de badkamer helemaal op kan fleuren. En groen mag in de vorm van de twee leuke matten zeker gebruikt worden! Een ander erg leuk idee voor een kleine badkamer is het randje naast het bad met de geïntegreerde verlichting.