Strandvilla met een dromerige woonsfeer

Het is nu herfst, maar in de zomer is het erg fijn om hier lekker te zwemmen. Ook even chillen in de stoel naast de badrand behoort tot de opties. Vanaf een afstandje zie je echt goed hoe mooi de woning is. De lay-out is ruim en biedt de bewoners vele mogelijkheden als het om wonen gaat. Het overdekte gedeelte van het terras, hier links, is echt de perfecte plek om ook met wat minder weer fijn buiten te kunnen zitten. Een slimme expert helpt je met een droominrichting.