Transformatie van een benedenwoning

Amsterdam is een gewilde stad om in te wonen. Er een huis vinden kan een lastige opgave zijn. Toch is het nog altijd waar dat waar een wil is ook een weg gevonden kan worden. Inspiratie en motivatie zijn daarbij onmisbaar. Vandaag laten we je een woning zien waarbij dit tweetal belangrijk was. In 2011 is deze benedenwoning in Amsterdam Zuid behoorlijk verbouwd. Hoe dat allemaal in elkaar zit ga je in dit ideabook lezen. Laat je lekker inspireren en doe de mooiste ideeën op voor je eigen woning.