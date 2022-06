Een indrukwekkend vakantiehuis midden in het bos

Vandaag reizen we af naar de staat Idaho, de Verenigde Staten om een wel zeer eigenaardig huis te bezoeken. De Lucky 4 Ranch is een woning die uit een sprookje lijkt te komen.

Het huis, dat midden in het bos staat, is gebouwd met rustiek hout en heeft veel weg van een hut. Het is een enorm, breed, licht en gezellig vakantiehuis dat omringd wordt door dennenbomen en staat als een heiligdom in harmonie met het landschap.

Uptic Studios uit de Verenigde Saten is verantwoordelijk voor deze fantastische woning, die bestaat uit rustiek hout en opvalt door zijn elegantie, voor het hebben van een rustieke en toch moderne en warme stijl. De boerderij nodigt uit om er een nacht door te brengen naast de open haard of onder het maanlicht rond het kampvuur. Laten we snel een beter kijkje nemen.