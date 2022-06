Een schitterende villa met een rieten dak

Aangezien we veel foto’s van de buitenkant hebben, zullen we een rondje rond het huis gaan maken. We beginnen op de straat en zien vanuit dit perspectief heel goed hoe het huis in de omgeving ligt. Dit huis en dat van de buren staan relatief dicht bij elkaar, maar die ruimte wordt gelukkig meer dan voldoende gecompenseerd door het grondoppervlak dat zowel voor als achter het huis te vinden is. Bovendien kun je ook zien dat er een goede afscheiding is gemaakt zodat jij en de buren niet direct in elkaars tuin en huis kijken. Verder is hier de prachtige oprijlaan goed te zien. Al met al een zeer statig geheel, en dan hebben we het nog niet eens uitgebreid over de woning zelf gehad!