Het huis waarin alle stijlen bij elkaar komen

De woonkamer is de eerste ruimte die we gaan bekijken en daar valt op dat die voornamelijk modern is ingericht. En dat geeft in dit geval een erg stijlvol en chique gevoel. Door de uitgebalanceerde kleuren en de opstelling van de meubels bekruipt je gek genoeg ook een beetje een klassiek gevoel. Een erg goed begin voor de indrukken die we in dit huis op kunnen doen, maar het is nog maar een tipje van de spreekwoordelijke sluier dat is gelicht!