15 budget ideëen voor een kleine tuin of terras

Wanneer je terras of tuin niet zo groot is moet je bepaalde keuzes maken in het ontwerp. Helemaal wanneer je geen grote investeringen wilt doen. Hoe zorg je er nu voor dat die kleine tuin of terras er toch fabelachtig uitziet met een beperkt aantal elementen? We laten 15 tuinen en terrassen zien die minder groot zijn en op creatieve wijze met gebruik van hout of steen tot sfeervolle ruimte zijn gemaakt.

Voorbeelden die je zo kunt kopiëren voor het ontwerp van je eigen tuin of patio en we geven je wat tips hoe je dit met een kleiner budget kunt doen…