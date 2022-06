12 interieurfouten die voorkomen kunnen worden

Soms begaan we een fout door te overdrijven. Een voorbeeld hiervan is het verwijderen van authentieke huisjes in een landelijk gebied en ze te vervangen door ultra-moderne, luxe huizen, in de stijl van bergkastelen of villa's. Niet alle stijlen passen in iedere omgeving en soms clashen ze zelfs met elkaar. Het is belangrijk om te focussen op de omgeving rond het huis en een stijl te kiezen die goed bij de omgeving past. Als de stijl niet past, overweeg dan of jij op die plek wilt wonen.