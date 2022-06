7 supertips die jouw woning meteen mooier maken!

Vaak zijn het de kleine dingen die voor een bijzonder thuisgevoel zorgen. Misschien is het de kleur van jouw bank, dat bijzondere schilderij of die mooie kast.

Het is hierbij niet belangrijk of het een bepaalde stijl is, zoals de landhuisstijl. Wat belangrijker is, is dat met jouw favoriete items een persoonlijke gevoel wordt uitgedrukt. Zo kun je door middel van kleuren voor een karakteristieke sfeer zorgen, of juist door gebruik te maken van de minimalistische look maak je een sterk statement. Voor iedereen die behoefte heeft aan een frisse wind in huis, kijk mee en laat je inspireren door deze 7 handige tips waarmee je jouw interieur kunt opfrissen.