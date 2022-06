Voor en Na: de wonderlijke transformatie van 4 lelijke badkamers

De badkamer is in veel huizen nog steeds een ondergeschoven kindje. En dat geheel ten onrechte. Het is toch de ruimte, afgezien van de slaapkamer, waar je je dag begint en ook eindigt. Dus een beetje zorg en aandacht is wel op zijn plaats. Het is heus niet nodig om de hele badkamer overhoop te halen. Vaak zijn een paar kleine aanpassingen al voldoende. In dit Ideabook daarom een viertal voorbeelden van badkamers die van verschrikkelijk naar prachtig gaan, zonder dat dit een enorme inspanning heeft gekost.