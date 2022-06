Prachtige uitbreiding van een jaren 50 woning

Een jaren 50 woning is in het algemeen klassiek en karakteristiek. Vanwege achterstallig onderhoud en verouderde installaties, stond dit mooie jaren 50 pand al enige tijd te koop. Het was namelijk geen populaire woning in de staat waarin hij verkeerde. Newjoy Concepts waren niet bang voor een uitdaging en gingen graag aan de slag met deze bijzondere woning. Ze combineerden nieuw en oud, waardoor ze een bijzondere woning hebben gecreëerd.

Kijk je met ons mee hoe deze oude, vervallen woning werd omgetoverd tot een karakteristiek pand?