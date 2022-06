Landelijk wonen in een sfeervol huis

Een eerste blik op de fraaie villa laat direct zien dat er sprake is van een prachtige eenheid met de omgeving. Het huis is zo ontworpen dat het lijkt alsof het er al heel lang is. Of is dat toch niet zo? Misschien in een eerste oogopslag wel, maar als je beter gaat kijken valt op dat de woning toch wat kleine moderne trekjes vertoont. Vooral het contrast tussen zwart en wit is iets wat doorgaans niet voorkomt in de meer traditionele architectuur. En vallen je de kippen op die in de voortuin lopen? Het kan niet missen dat we in de buurt van Barneveld zijn!