6 briljante ideeën voor super kleine slaapkamers!

Als een ruimte klein is moet je optimaal omgaan met elke centimeter die je hebt. Een enorme ruimteverslinder in de slaapkamer is vaak het bed. Het bed weglaten is niet echt een optie. Want zeg nou zelf. Kun jij zonder? Gelukkig hoeft dat ook niet want voor bedden zijn veel ruimtebesparende oplossingen. Denk maar aan opklapbed, een hoogslaper of een slaapbank. Waren ze vroeger nogal basic en oncomfortabel. De huidige ontwerpen doen niet onder voor een normaal bed. In dit Ideabook laten we je een aantal bijzonder handige oplossingen zien voor kleine slaapkamers. Allemaal praktisch en tegelijkertijd mooi om te zien.