Vrijstaande woning in een betoverend landschap

Na een werkdag is het maar wat fijn om te relaxen in je eigen badkamer. Dat kan heel goed in deze sfeervol ingerichte setting. Er is duidelijk gekozen voor een moderne benadering. We zien een populair zwart-wit kleurenschema dat zowel voor eenheid als voor een mooie visuele tegenstelling zorgt. Je komt helemaal tot rust door de tinten grijs, wit en zwart. In een badkamer waarin deze tinten zo dominant zijn is het erg gaaf om hier en daar te zorgen voor een color boost. Gewoon even een accent leggen met kleurige decoraties, accessoires of andere vrolijkheden. Het is mooi om dit een beetje minimalistisch aan te pakken, want dan houd je de kamer mooi strak en rustig.

Het is fijn om na het douchen je handdoeken eenvoudig te kunnen drogen, niet waar? Daarom is er in deze badkamer een handige en fijne radiator geplaatst. Het is zo’n grootte waarop je handdoeken van zo’n beetje alle formaten kunt drogen. Zo doe je vaker met een handdoek en spaar je het milieu ook een beetje. Een win-win situatie dus. Een ander mooi aspect van de badkamer is variatie die we zien in het formaat van de tegels: het contrast tussen de grote en kleine plavuizen en tegels spreekt tot de verbeelding. Die plavuizen ogen rustig terwijl de kleine wat drukker ogen.

Met deze mooie badkamer nemen we afscheid van deze prachtige landwoning. We hopen dat je net zo enthousiast bent als wij.