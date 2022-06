Sprookjeswoning met een rieten dak

Bij aankomst is het direct dat we te maken met een wondertje in de Nederlandse bouwkunst. Waar zie je tegenwoordig nog van deze nieuwe villa’s, tegenwoordig is alles immers strak, modernistisch en open. Deze woning heeft de look van een villa uit de negentiende eeuw die per ongelijk in de onze is beland. We zijn erg enthousiast over de vormgeving van deze woning, we krijgen er een nostalgisch gevoel van, alsof we terug verlangen naar een tijd die we nooit gekend hebben. Toch laat de gevel ook de eigentijdse frisheid zien, nog een reden om verliefd te worden op deze villa! Laten we snel verder gaan kijken.