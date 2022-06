Voor en na: de make-over van een heuvelwoning

Laten we beginnen in de eetkamer. Het is een absolute topper, zeker als we het hebben over de houten looks. Hout is een belangrijk bouwmateriaal in de moderne Aziatische bouwkunst. We bevinden ons trouwens in Korea. Daar weten ze wat vooruitstrevend bouwen is. Dat kunnen we goed zien aan dit voorbeeld. We zijn in het bijzonder gecharmeerd door de pilaar naast de eettafel. Dat geeft echt een industrieel twist aan deze kamer. En wat dacht je van de gitzwarte tegels op de vloer? Wat een unieke combinatie, zo met het hout en de witte wand! We kijken door de gang richting de andere kamers. Rechts schijnt het licht dwars door het huis heen, dit heeft een unieke lichtsfeer tot gevolg. Ontwerp je eigen droomhuis en laat je inspireren door deze voorbeelden.