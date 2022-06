Ladders als Decoratie: Een Nieuwe Rol voor een Oude Bekende

Als er feestdagen zijn, zoals Kerstmis of Pasen, dan kun je een boom of een tak in huis halen, waaraan je versieringen ophangt, maar heb je wel eens gedacht aan een ladder als decoratie ? Op de afbeelding zie je, dat deze ladder, gemaakt van hoogwaardig en prachtig hout, prima dienst kan doen als decoratief object. Wat een unieke en sfeervolle manier om je interieur helemaal op deze bijzondere dagen af te stemmen! De witte stoel naast de ladder, contrasteert erg mooi met de donkere ladder en de grijze wand er achter. We zeggen geen woord te veel als we stellen, dat ladder is veranderd van een handig hulpmiddel onder de vele gereedschappen, in een volwaardig decoratief object, dat ons interieur een eigentijdse uitstraling geeft en tevens zorgt voor een gezellige sfeer.

Tot zover de revolutionaire, nieuwe toepassingen van de oude vertrouwde ladder. We hopen dat je hebt genoten van de bijzondere voorbeelden. Veel plezier straks met je nieuwe inrichting!

