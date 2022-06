Landelijke Keukens: Mooi voor Stad en Land

De combinatie van de woorden landelijk en keuken wekt bij de meeste mensen sterke wensdromen op. Waar of niet? We stellen ons de geurige mediterraanse gerechten voor, die in een handomdraai te bereiden zijn, waarvan we met het hele gezin kunnen genieten. In gedachten zitten we met z'n allen buiten op het terras en genieten van het heerlijke weer. Zo'n landelijke keuken is al snel het middelpunt van het huis, want als een magneet trekken de gezinsleden ernaar toe, waardoor de keuken echt een sociale hotspot wordt! Maar als je denkt dat landelijke keukens alleen in rurale gebieden passen, dan heb je het mis! Ook in een appartement in het hartje van een grote stad kan een landelijke keuken de parel van je huis zijn. Het gaat er gewoon om dat je het juiste decor en inrichting kiest. We nemen je vandaag mee op een tour langs diverse prachtige landelijke keukens. Kijk snel met ons mee en laat je inspireren.