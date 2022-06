Klamboetrends 2015: Fijn voor in de Zomer

Sinds mensenheugenis is de klamboe belangrijk voor een goede en gezonde nachtrust, niet per se in Europa, maar wel in de tropische gebieden waar hij ontstaan is. Je wilt door natuurlijk door geen enkele mug geprikt worden, maar de muggen die in de tropen rondvliegen zijn extra vervelend. De klamboe zorgt er in die streken voor dat de zieke verspreidende muggen je niet kunnen steken. Maar door de jaren heen is het ding ook naar Europa gekomen en heeft zijn intrede in de slaapkamer gedaan, niet vanwege de Malariamug, maar vanwege zijn decoratieve waard, hoewel de muggen in het Westen ook door de klamboe tegengehouden worden. Slapen onder een klamboe is een fijne ervaring, je voelt je beschermd en de dromerige sfeer die er onder een klamboe heerst doet je lekker ontspannen inslapen. In dit artikel gaan we je een aantal bijzondere klamboes laten zien die je zeker gaan inspireren. Kijk met ons mee!