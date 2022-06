Voor & Na: Een historisch huis in Braga, Portugal

Oorspronkelijk was het plan om de gehele voorgevel van het gebouw te renoveren. Uiteindelijk is maar een van de drie rijtjeshuizen (een van de drie hoeken dus) gerenoveerd, dat ons goed in staat stelt om het verschil vast te stellen tussen het oude, vervallen deel en het vernieuwde deel voor deze aan de beurt is voor een opknapbeurt. Hier zien we de stralende, vernieuwde voorgevel van het meest linkse huis dat behalve een complete renovatie een prachtige turkooizen kleur gekregen heeft.