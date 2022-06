Bijzonder wonen in een oude school

We krijgen een aantal mooie beelden te zien van de woonkamer en de keuken in dit pand. De eerste indruk willen we dan ook vooral even gebruiken om het interieur goed in je op te nemen en vooral om te genieten van de rust en de ruimte die je in dit bijzondere geheel ziet. Het grote voordeel van een oud schoolgebouw, is dat er doorgaans heel veel ruimte in te vinden is. De hoge ruimtes zijn daarbij een onmiskenbaar element waar je voordeel van kunt hebben, maar wat zeker ook een nadeel kan zijn. Maar zoals je hier kunt zien komt die hoogte de sfeer alleen maar ten goede!