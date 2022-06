20 gevels in 3D die je inspireren om je eigen droomhuis te ontwerpen

Met een 3D-tekening kun je visualiseren hoe je voltooide huis eruit zal zien. Dat is een enorm voordeel ten opzichte van vroeger, toen perspectieftekeningen de enige manier waren om een idee te geven van je huis. Het beeld dat ze gaven gaf je wel een idee van het eindresultaat, maar was lang niet zo gedetailleerd als de 3D-tekeningen van tegenwoordig

En wat ook bijzonder handig is. In 3D is het mogelijk om te variëren met verschillende soorten materialen, texturen en kleuren. Zo zie je direct wat het effect van een paarse gevel is of het gebruik van beton of juist hout. Ideaal als je nog in te ontwerpfase van je huis zit!

Laat je inspireren door deze 20 bijzondere 3D-tekeningen!