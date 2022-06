Vintage en Modern Design: Een Gouden Combinatie

Vintage en modern zijn compleet tegengestelde termen – wat het dan ook juist leuk maakt om deze samen te brengen. Vintage als term is ontstaan in de wijnbranche, waarbij de term dienstdoet om te beschrijven of een wijn oud is of niet. Hieraan hangt natuurlijk een kwaliteitslabel. Modern is een term die we hanteren als we willen aangeven dat iets juist niet oud is, maar van deze tijd. Hoewel de term ook kan duiden op de periode die begint aan het einde van de 18e eeuw en eenvoudig de moderne tijd genoemd wordt; in deze periode leven we tot op de dag van vandaag. Vintage is dus ouderwets, modern is nieuwerwets . In dit artikel gaan we je laten zien hoe in de wereld van het design, vintage- en moderne stijlen gemixt worden. De resultaten zijn erg spannend en eenvoudig te bereiken. Dus kijk snel mee en laat je verbazen.