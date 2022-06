Creatieve woonideeën | Klein Huis, Groots Ontwerp

Veel mensen willen graag leven in een mooi huis, maar dat hoeft niet perse over the top te zijn. Het consumentisme dwingt ons haast om een weelderig uit de kluiten gewassen huis te laten bouwen, waarin geen grenzen aan de luxe bestaan. Maar er zijn gelukkig tegenkrachten, die zich juist bewegen in de richting van een eenvoudig en onbezorgd bestaan, dat niet beheerst wordt door bezittingen. Want hoe meer je hebt, hoe meer je kunt verliezen.

In dit artikel komen een aantal huizen aan bod van mensen die gekozen hebben voor het goede en bescheiden leven: ze genieten van de natuur en de vrijheid en streven naar innerlijke rust. Deze huizen behoren tot de zogenaamde ‘Kleine Huis Beweging,’ die de afgelopen jaren in zwang is geraakt in Noord-Amerika en Europa. Het zijn bijzondere architectonische parels die door hun authentieke karakter met recht groots genoemd mogen worden. Kijk met ons mee en laat je verbazen!