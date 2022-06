Meubels en decoratie voor je hal: een hartelijk welkom

Als je in huis een minimalistische sfeer wilt doorvoeren is het van belang om tierelantijntjes in de entree te vermijden. Eén of twee attributen zoals één meubelstuk en één woonaccessoire volstaan meestal al. De kleuren zwart en wit doen het vaak goed, aangevuld met een meer uitgesproken kleur, zoals geel, groen of rood. Voor de spiegel, die niet kan missen in je entree, geldt tevens less is more; een decoratieve lijst is overbodig.

